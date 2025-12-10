В Астане завершился национальный чемпионат WorldSkills Kazakhstan 2025
Победители X Республиканского чемпионата войдут в национальную сборную Казахстана.
В Астане подвели итоги национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2025, который стал одним из самых масштабных за всю историю проведения. Мероприятие собрало более 800 студентов и молодых специалистов системы технического и профессионального образования со всех регионов страны, передаёт BAQ.KZ.
Чемпионат проходит в Год рабочих профессий, объявленный Главой государства, и направлен на повышение престижа рабочих специальностей и интереса молодежи к техническим профессиям. Министерство просвещения реализует комплекс мер в этом направлении, а WorldSkills Kazakhstan выступает ключевой площадкой для оценки профессиональных навыков.
"WorldSkills Kazakhstan — это главный индикатор качества профессионального образования в стране. В этом году соревнования прошли по 45 компетенциям, и мы увидели существенный рост уровня подготовки студентов. Количество участников увеличилось в 1,5 раза", — отметила вице-министр просвещения Шынар Акпарова.
По итогам чемпионата участники разыграли 53 золотые, 55 серебряных и 59 бронзовых медалей. Дополнительно 213 конкурсантов получили медали "За особое отличие".
Победителями общекомандного зачёта стали:
1 место — Алматы (60 баллов)
2 место — Павлодарская и Акмолинская области (по 56 баллов)
3 место — Туркестанская и Карагандинская области (по 55 баллов)
Особенностью чемпионата 2025 года стало введение 15 новых компетенций, отражающих запросы современного рынка труда и технологические тренды.
Победители X Республиканского чемпионата войдут в национальную сборную Казахстана и представят страну на WorldSkills International 2026 в Китае.
Организаторами выступили Министерство просвещения и НАО "Talap".
