Более 800 юных спортсменов участвуют в чемпионате Казахстана по дзюдо в Караганде
В Карагандинской области дзюдо анимаются более трёх тысяч человек.
Караганда впервые принимает чемпионат Казахстана по дзюдо среди юношей 2011–2012 годов рождения. На татами поборются спортсмены из 17 областей, а также Астаны, Алматы и Шымкента, передает BAQ.KZ.
Всего заявлено около 840 участников — в каждой весовой категории до 41 человека от региона.
У хозяев преимущество: Карагандинскую область представляют сразу три состава. Победители войдут в национальную юношескую сборную.
Проведение турнира такого уровня — дополнительный шанс для местных спортсменов проявить себя за счёт расширенной заявки.
Руководитель областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по дзюдо, самбо и қазақ күресі «Жас сункар» Алмас Мухтаров отмечает, что в этом возрасте предсказать исход схваток практически невозможно.
— Спортсмены в этой категории непредсказуемы. Уже в первый день лидеры в весе до 38 килограммов не прошли дальше стартовых схваток. Поэтому здесь может выстрелить любой. Но, конечно, мы рассчитываем на максимальный результат и надеемся на полный комплект медалей, — говорит Алмас Мухтаров.
Сегодня дзюдо является одним из самых популярных видов спорта в Карагандинской области — им занимаются более трёх тысяч человек, включая частные клубы.
Интерес к этому виду спорта заметно вырос после победы Елдоса Сметова на Олимпийских играх — 2024 в Париже, где он завоевал золото.
Самое читаемое
- Алатау как новая точка роста: зачем Казахстан создает новый город?
- Новый маршрут без пересадок запускают из Астаны
- "Куда ушли деньги?": жители Атырау пожаловались на состояние тротуаров и дворов
- Стало известно, какие объекты в Астане отключат свет 28 марта
- Часть пенсионных накоплений казахстанцев передадут в управление еще одной компании