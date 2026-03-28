Караганда впервые принимает чемпионат Казахстана по дзюдо среди юношей 2011–2012 годов рождения. На татами поборются спортсмены из 17 областей, а также Астаны, Алматы и Шымкента, передает BAQ.KZ.

Всего заявлено около 840 участников — в каждой весовой категории до 41 человека от региона.

У хозяев преимущество: Карагандинскую область представляют сразу три состава. Победители войдут в национальную юношескую сборную.

Проведение турнира такого уровня — дополнительный шанс для местных спортсменов проявить себя за счёт расширенной заявки.

Руководитель областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по дзюдо, самбо и қазақ күресі «Жас сункар» Алмас Мухтаров отмечает, что в этом возрасте предсказать исход схваток практически невозможно.

— Спортсмены в этой категории непредсказуемы. Уже в первый день лидеры в весе до 38 килограммов не прошли дальше стартовых схваток. Поэтому здесь может выстрелить любой. Но, конечно, мы рассчитываем на максимальный результат и надеемся на полный комплект медалей, — говорит Алмас Мухтаров.

Сегодня дзюдо является одним из самых популярных видов спорта в Карагандинской области — им занимаются более трёх тысяч человек, включая частные клубы.

Интерес к этому виду спорта заметно вырос после победы Елдоса Сметова на Олимпийских играх — 2024 в Париже, где он завоевал золото.