Более 800 жителей Шымкента переехали в северные и восточные регионы Казахстана

За январь–октябрь 2026 года из Шымкента в северные и восточные регионы Казахстана переехали 196 семей общей численностью 817 человек. Переселение проходит в рамках государственной программы по обеспечению трудовыми ресурсами регионов, испытывающих нехватку рабочей силы.

Наибольшее количество семей выбрали Северо-Казахстанскую область — туда переехали 81 семья, или 375 человек. В Павлодарскую область направились 53 семьи (192 человека), в Восточно-Казахстанскую — 33 семьи (121 человек).

Кроме того, в Костанайскую область переехали 16 семей (62 человека), в область Абай — семь семей (37 человек), в Карагандинскую область и область Улытау — по три семьи. В Карагандинскую область направились 16 человек, в область Улытау — 14.

Среди всех переселенцев 473 человека — дети, 234 — граждане трудоспособного возраста, ещё 110 человек занимаются домашним хозяйством.

Отдельное направление работы городских властей связано с поддержкой кандасов — этнических казахов, возвращающихся на историческую родину. В январе–феврале 2026 года соответствующий статус получили 68 семей, или 142 человека. Ещё четырём гражданам продлили срок действия ранее предоставленного статуса на шесть месяцев.

Согласно действующему порядку, статус кандаса предоставляется на пять лет при условии переселения в регионы, определённые правительством. Шымкент в перечень территорий приёма переселенцев не входит, поэтому оформление такого статуса в городе в рамках данного механизма не предусмотрено.

Всего для добровольного переселения правительство определило восемь регионов: Северо-Казахстанскую, Павлодарскую, Костанайскую, Восточно-Казахстанскую и Акмолинскую области, а также Карагандинскую область, области Абай и Улытау.

Программа направлена на привлечение населения в регионы с дефицитом трудовых ресурсов, содействие трудоустройству переселенцев и более равномерное распределение рабочей силы по стране.