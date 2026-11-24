За год казахстанцы увеличили свои накопления в банках более чем на 4,2 трлн теңге. При этом жители страны стали хранить больше денег в национальной валюте, а объём валютных депозитов, напротив, сократился почти на полтриллиона теңге. Однако размещать деньги на длительный срок вкладчики пока не спешат, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

К 1 октября 2026 года объём вкладов физических лиц в казахстанских банках достиг 30,67 трлн теңге, увеличившись за год на 15,9%. На долю населения приходится уже 58,8% совокупного депозитного портфеля банков страны.

Казахстанцы предпочитают теңге

Практически все сбережения населения – 99,6% – размещены в банках, участвующих в системе гарантирования депозитов.

Объём вкладов в национальной валюте в этих банках за год вырос на 4,66 трлн теңге, или на 22,8%, достигнув 25,1 трлн теңге. Сейчас на них приходится 82,1% всех депозитов населения в банках – участниках системы.

Обратная тенденция наблюдается с валютными накоплениями. За год их объём сократился на 476,4 млрд теңге, или на 8%, до 5,45 трлн теңге. Доля таких вкладов снизилась с 22,5% до 17,9%.

Копить предпочитают на короткий срок

Несмотря на общий рост сбережений, казахстанцы чаще размещают деньги на срок до одного года.

Объём краткосрочных теңговых вкладов достиг 14,04 трлн теңге, увеличившись за год на 38,6%. На них приходится почти 62% всех срочных и сберегательных депозитов населения в национальной валюте.

Долгосрочные вклады растут заметно медленнее. За год их объём увеличился на 8,1%, до 8,64 трлн теңге.

Согласно методологии Национального банка Казахстана, долгосрочными считаются вклады, открытые на срок более одного года.

В каких банках растут долгосрочные накопления

Лидером как по объёму, так и по годовому приросту долгосрочных теңговых вкладов стал Отбасы банк. За год портфель таких депозитов увеличился на 832,5 млрд теңге, или на 32,7%, достигнув 3,38 трлн теңге.

На банк приходится 39,1% всех долгосрочных тенговых вкладов населения в банках – участниках системы гарантирования депозитов.

В пятёрку лидеров по годовому приросту также вошли:

ForteBank – рост на 134 млрд теңге, до 176,4 млрд теңге;

Freedom Bank – на 88,3 млрд теңге, до 208,6 млрд теңге;

Home Credit Bank – на 60,3 млрд теңге, до 64,8 млрд теңге;

Bank RBK – на 29,4 млрд теңге, до 110,9 млрд теңге.

Лидерство Отбасы банка связано со спецификой системы жилищно-строительных сбережений, которая предполагает предварительное накопление денег для приобретения жилья.

Для получения классического жилищного займа необходимо накопить не менее половины договорной суммы, соблюдать минимальный срок накопления в три года и достичь установленного оценочного показателя.

Количество действующих депозитов в Отбасы банке достигло 4,33 млн.

Как получить 173 тысячи теңге от государства

Вкладчикам системы жилищно-строительных сбережений ежегодно начисляют государственную премию в размере 20% от суммы накоплений, на которую распространяется премирование, в пределах 200 МРП.

В 2026 году максимальный размер госпремии составляет 173 тысячи теңге. Для её получения в полном объёме необходимо пополнить депозит в течение года на 865 тысяч теңге. Сделать это можно как постепенно, так и единовременно.

Премию по итогам 2026 года зачислят на депозиты в первом квартале 2027 года.

Сколько денег вернут вкладчикам, если банк лишится лицензии

Сбережения казахстанцев в банках – участниках системы гарантирования депозитов защищены Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД).

В случае лишения банка лицензии максимальная сумма возмещения зависит от вида вклада и его валюты:

до 20 млн теңге – по сберегательным депозитам в национальной валюте;

до 10 млн теңге – по другим депозитам и счетам в теңге;

до 5 млн теңге в эквиваленте – по депозитам и счетам в иностранной валюте.

Если у человека открыто несколько вкладов разных видов в одном банке, максимальная совокупная сумма возмещения составляет 20 млн теңге с учётом установленных лимитов по каждому виду и валюте вклада.

Гарантия распространяется также на деньги физических лиц и индивидуальных предпринимателей на текущих счетах и платёжных картах. Исламские банки в системе гарантирования депозитов не участвуют.