Более 85 млн мошеннических вызовов предотвратили в Казахстане
МВД ликвидировало преступные группы, действовавшие в интернете.
Борьба с киберпреступностью остается одним из приоритетных направлений деятельности Министерство внутренних дел Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
В целях защиты граждан в цифровом пространстве полиция реализует комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений в онлайн-среде.
Как сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай, совместно с государственными органами ведется системная профилактическая работа. По его словам, "традиционные" виды преступлений с развитием интернета переместились в онлайн-пространство и приобрели новые формы.
"Сегодня кражи совершаются через сеть, злоумышленники используют современные технологии для хищения денежных средств граждан. Борьбу с такими преступлениями необходимо вести по трем направлениям: законодательные, технические и профилактические меры. Только комплексный подход позволяет эффективно противостоять киберпреступности", — подчеркнул он.
В 2025 году совместно с операторами связи было заблокировано более 19 миллионов поддельных звонков. С момента запуска профильной системы предотвращено свыше 85 миллионов мошеннических вызовов. По фактам создания и руководства преступными группами возбуждено шесть уголовных дел, одно из которых носит транснациональный характер.
Кроме того, в результате принятых технических мер правоохранительными органами изъято более 100 тысяч sim-карт, а также 88 устройств sim-box, использовавшихся злоумышленниками. В прошлом году за пределами Казахстана была пресечена деятельность семи call-центров, еще шесть подобных центров ликвидированы на территории страны.
В МВД подчеркивают, что важную роль в противодействии мошенничеству играет соблюдение гражданами базовых правил цифровой безопасности.
"Соблюдение кибергигиены позволяет избежать подобных преступлений. Не следует переходить по подозрительным ссылкам. Не передавайте банковские карты третьим лицам и не сообщайте кому-либо свои персональные данные", — отметил Жандос Сүйінбай.
