Борьба с киберпреступностью остается одним из приоритетных направлений деятельности Министерство внутренних дел Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

В целях защиты граждан в цифровом пространстве полиция реализует комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений в онлайн-среде.

Как сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай, совместно с государственными органами ведется системная профилактическая работа. По его словам, "традиционные" виды преступлений с развитием интернета переместились в онлайн-пространство и приобрели новые формы.

"Сегодня кражи совершаются через сеть, злоумышленники используют современные технологии для хищения денежных средств граждан. Борьбу с такими преступлениями необходимо вести по трем направлениям: законодательные, технические и профилактические меры. Только комплексный подход позволяет эффективно противостоять киберпреступности", — подчеркнул он.

В 2025 году совместно с операторами связи было заблокировано более 19 миллионов поддельных звонков. С момента запуска профильной системы предотвращено свыше 85 миллионов мошеннических вызовов. По фактам создания и руководства преступными группами возбуждено шесть уголовных дел, одно из которых носит транснациональный характер.

Кроме того, в результате принятых технических мер правоохранительными органами изъято более 100 тысяч sim-карт, а также 88 устройств sim-box, использовавшихся злоумышленниками. В прошлом году за пределами Казахстана была пресечена деятельность семи call-центров, еще шесть подобных центров ликвидированы на территории страны.

В МВД подчеркивают, что важную роль в противодействии мошенничеству играет соблюдение гражданами базовых правил цифровой безопасности.