В ночь с 4 на 5 марта в Казахстан выполнено пять авиарейсов из стран Ближнего Востока, которыми в страну прибыли 851 пассажир, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Сколько человек уже вернулись

По данным Комитета гражданской авиации, рейсы выполнялись авиакомпаниями Air Astana и FlyDubai.

"В ночь с 4 на 5 марта в Казахстан было выполнено 5 рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyDubai, по итогам которых доставлены 851 пассажир", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Всего с 3 марта из стран Ближнего Востока в Казахстан было выполнено 12 рейсов, которыми на родину вернулись 2111 человек.

Какие рейсы запланированы

На 5 марта также запланированы дополнительные рейсы казахстанских и иностранных авиакомпаний.

"Авиакомпания Air Astana планирует выполнить два рейса по маршрутам Джидда – Актау – Алматы и Джидда – Атырау – Алматы", — сообщили в КГА.

Кроме того, авиакомпания SCAT выполнит два рейса по маршруту Маскат – Алматы, а Air Arabia выполняет рейсы Шарджа – Алматы.

Авиакомпания FlyDubai также планирует рейсы из Дубая в Алматы и Астану.

Сколько граждан планируют вернуть

По информации Комитета гражданской авиации, с учетом запланированных рейсов в Казахстан будет доставлено около 4000 граждан.

"Работа по возвращению граждан Казахстана продолжается в координации с уполномоченными государственными органами и авиакомпаниями", - отметили в ведомстве.