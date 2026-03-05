Более 850 пассажиров вернулись в Казахстан рейсами из стран Ближнего Востока
В ночь на 5 марта в Казахстан прибыли несколько рейсов из стран Ближнего Востока. Работа по возвращению граждан продолжается.
В ночь с 4 на 5 марта в Казахстан выполнено пять авиарейсов из стран Ближнего Востока, которыми в страну прибыли 851 пассажир, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
Сколько человек уже вернулись
По данным Комитета гражданской авиации, рейсы выполнялись авиакомпаниями Air Astana и FlyDubai.
"В ночь с 4 на 5 марта в Казахстан было выполнено 5 рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyDubai, по итогам которых доставлены 851 пассажир", - сообщили в Комитете гражданской авиации.
Всего с 3 марта из стран Ближнего Востока в Казахстан было выполнено 12 рейсов, которыми на родину вернулись 2111 человек.
Какие рейсы запланированы
На 5 марта также запланированы дополнительные рейсы казахстанских и иностранных авиакомпаний.
"Авиакомпания Air Astana планирует выполнить два рейса по маршрутам Джидда – Актау – Алматы и Джидда – Атырау – Алматы", — сообщили в КГА.
Кроме того, авиакомпания SCAT выполнит два рейса по маршруту Маскат – Алматы, а Air Arabia выполняет рейсы Шарджа – Алматы.
Авиакомпания FlyDubai также планирует рейсы из Дубая в Алматы и Астану.
Сколько граждан планируют вернуть
По информации Комитета гражданской авиации, с учетом запланированных рейсов в Казахстан будет доставлено около 4000 граждан.
"Работа по возвращению граждан Казахстана продолжается в координации с уполномоченными государственными органами и авиакомпаниями", - отметили в ведомстве.
