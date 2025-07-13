С начала купального сезона город уже принял более 860 тысяч туристов, а до конца лета эта цифра может превысить 1,5 миллиона человек, передает BAQ.KZ.

По информации акимата города, наибольший поток наблюдается на пляже №5, благоустроенном за счёт бюджета и инвестора. В будни здесь отдыхают до 2 000 человек в день, в выходные — до 6 000. Для поддержания порядка установлено 127 урн, работают 28 туалетов, задействовано 20 разнорабочих. Только мусора здесь вывозится до 2,5 тонн в выходные дни.

С начала сезона в тестовом режиме запущены пляжи №6 и №7. На этих участках:

- установлены 45 урн и 10 контейнеров,

- ежедневно работают 30 уборщиков,

- обеспечивают безопасность 10 спасателей и 1 медик,

- задействована спецтехника: КамАЗ и трактор,

- обслуживанием занимаются 40 арендаторов.

Общий объём вывоза мусора с этих пляжей — до 3 тонн в выходные дни.

По данным акимата, на трёх действующих пляжах — №5, 6 и 7 — в общей сложности установлено 75 туалетных кабинок, что позволяет обеспечивать базовые санитарные условия при высокой посещаемости.

Впереди — второй этап: приведение к единому стандарту всех 8 городских пляжей. Общая протяжённость обновляемой береговой линии составит 6,1 км — от микрорайона Рауан до 18 микрорайона. После завершения сезона стартуют строительные работы на пляжах №6 и №7, а пляж №8 будет реализован за счёт частных инвестиций.

Также в городе насчитывается 140 туристических зон вне коммунального баланса. Для их систематизации и модернизации разрабатывается единый дизайн-код. Совместно с предпринимателями планируется внедрить единые стандарты сервиса, благоустройства и визуального оформления.