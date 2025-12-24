Институт евразийской интеграции (ИЕИ) провел онлайн-брифинг по вопросам оценки общественных настроений и публичной политики в контексте подведения итогов 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

Исследование было проведено с 1 по 10 ноября 2025 года, в рамках которого проанализированы несколько направлений: интерес к общественно-политической повестке в стране и каналы медиапотребления, уровень доверия к источникам информации, оценки общественно-политической и экономической ситуации, рейтинг и оценка работы Главы государства, а также узнаваемость политических партий.

Были опрошены 1 467 респондентов в возрасте старше 18 лет в 17-ти областях и трех городах республиканского значения (в городской и сельской местности). Метод исследования – массовый опрос в форме личного интервью на основе строго формализованного опросника (face-to-face) по месту жительства респондентов.

Согласно результатам исследования, наблюдается высокая оценка деятельности Главы государства. Так, 78,5% респондентов назвали работу Президента за последние три месяца эффективной. 71,5% отметили, что именно Касым-Жомарт Токаев способен улучшить ситуацию в стране в ближайшей перспективе. При проведении президентских выборов в следующее воскресенье за его кандидатуру проголосовали бы 77,3% опрошенных, что говорит о стабильно высоком уровне электоральной поддержки.

Наряду с этим зафиксирован устойчивый интерес к общественно-политической повестке. Регулярно отслеживают информацию о политической и экономической ситуации в стране 52% опрошенных.

Для получения информации о ключевых событиях граждане чаще всего используют телевидение (52,7%) и социальную сеть Instagram (51,2%). Далее следуют TikTok (39,7%), WhatsApp (33,5%), интернет-ресурсы и информационные агентства (29,7%) и YouTube (26,7%).

Заметное место в структуре медиапотребления сохраняют межличностные коммуникации. О происходящем в стране узнают от членов семьи и родственников 19,4% респондентов, от друзей, коллег и соседей – 18,7%.

Отдельно оценивался уровень доверия к основным источникам получения информации. Так, наиболее высокий уровень доверия имеют государственные республиканские телеканалы (41,8%). Затем упоминаются Instagram (28,9%), частные телеканалы с республиканским охватом (27,5%) и официальные сайты государственных органов (24,8%). Среди цифровых платформ респонденты чаще отмечают YouTube (20,9%) и TikTok (18%). Новостным интернет-ресурсам доверяют 14,9% опрошенных. Следует отметить, что сумма не равна 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Эти цифры отражают устойчивую тенденцию формирования модели гибридного медиапотребления: телевидение пока уверенно сохраняет свою востребованность, но новые медиа наращивают позиции за счет оперативности, краткости, разнообразия форматов и высокой вовлеченности аудитории. При этом имеет место принципиально важное различие между практиками медиапотребления и оценкой надежности источников информации. Если социальные медиа доминируют в повседневном использовании за счет удобства и оперативности, то телевидение, прежде всего в лице государственных телеканалов, за счет охвата и статуса ретранслятора официальной информации обладает наибольшим уровнем общественного доверия.

Большинство участников опроса характеризуют общественно-политическую ситуацию в регионах как спокойную, стабильную и благополучную (87,3%). Напряженной ее называют 9,7% респондентов. Вариант "критическая" выбрали менее 1% опрошенных.

Оценки экономической ситуации в регионах также в основном позитивные – 75,4% граждан положительно воспринимают текущее состояние экономики в своих регионах. 20,4% указывают на напряженную ситуацию. Как "критическую" ее характеризуют 1,4% опрошенных, еще 2,8% – затруднились ответить. Небольшая доля критических оценок объясняется и связана с ростом цен на продукты питания и обеспокоенностью уровнем инфляции. То есть общественные настроения чувствительны именно к материальным условиям жизни.

В части узнаваемости политических партий лидирует Amanat – 62,4% респондентов отметили, что знают это политобъединение. Далее следуют "Ақ жол" (29,7%) и "Ауыл" (29,3%). Уровень узнаваемости НПК составляет 17%, Respublica – 15,1%, "Байтақ" – 11,7%, ОСДП – 10,3%. Скорее всего, подобная осведомленность о партийных брендах зависит как от проводимой работы системного характера, так и от ситуативной активности.