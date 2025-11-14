По поручению Главы государства в Жетысу была увеличена площадь лесного фонда области. Работа в этом направлении рассматривается как важный шаг к обеспечению экологической стабильности в регионе, передаёт BAQ.KZ.

Специализированная природоохранная прокуратура выявила более 9 тысяч гектаров земель, покрытых лесом, которые ранее не были включены в государственный лесной фонд. Согласно статье 51-1 Лесного кодекса, насаждения естественного происхождения на землях иных категорий подлежат включению в состав государственного лесного фонда.

По результатам прокурорского надзора акиматом области создана комиссия с участием всех заинтересованных органов. Разработана Дорожная карта по включению выявленных участков в состав областного лесного фонда.

В итоге 9 412 гектаров лесных земель были официально переведены в состав областного лесного фонда, включая участки Алакольского и Уйгентаского лесных хозяйств.