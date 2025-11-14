Более 9 тысяч гектаров леса официально включены в лесной фонд Жетысу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По поручению Главы государства в Жетысу была увеличена площадь лесного фонда области. Работа в этом направлении рассматривается как важный шаг к обеспечению экологической стабильности в регионе, передаёт BAQ.KZ.
Специализированная природоохранная прокуратура выявила более 9 тысяч гектаров земель, покрытых лесом, которые ранее не были включены в государственный лесной фонд. Согласно статье 51-1 Лесного кодекса, насаждения естественного происхождения на землях иных категорий подлежат включению в состав государственного лесного фонда.
По результатам прокурорского надзора акиматом области создана комиссия с участием всех заинтересованных органов. Разработана Дорожная карта по включению выявленных участков в состав областного лесного фонда.
В итоге 9 412 гектаров лесных земель были официально переведены в состав областного лесного фонда, включая участки Алакольского и Уйгентаского лесных хозяйств.
Самое читаемое
- В результате ДТП с автобусом погибли десятки человек в Перу
- Семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы: суд вынес приговор
- США ввели санкции против 32 лиц и компаний, связанных с ракетной программой Ирана
- В МИРЕ: атака на Газу, запрет соцсетей в Австралии, землетрясение в Средиземном море
- В Петербурге задержаны пресс-секретарь МВД и администратор сайта за взятки