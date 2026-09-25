Более 9 тысяч компаний с китайским участием работают в Казахстане – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на инвестиционном форуме «Казахстан – Китай» в Алматы, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что отношения Казахстана и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, а сотрудничество двух стран охватывает ключевые сферы экономики.

По словам Президента, Китай является основным торговым партнером Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли приблизился к рекордной отметке в 50 млрд долларов.

«Наши правительства активно работают над увеличением взаимной торговли до 100 млрд долларов. Уверенную динамику демонстрирует и инвестиционное сотрудничество. Китайская Народная Республика традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Казахстана с совокупным объемом вложений свыше 29 млрд долларов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что сегодня в Казахстане работают более девяти тысяч предприятий с китайским участием. По его словам, это почти каждая седьмая иностранная компания, зарегистрированная в стране.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что партнерство последовательно развивается в промышленности, цифровизации, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании. Среди перспективных направлений он также назвал развитие «умных городов» и спутниковых технологий.

Отдельно Глава государства остановился на условиях для инвесторов. Важной правовой основой для дальнейшего сотрудничества стала ратификация Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Расширению деловых контактов, по словам Президента, способствует и действующий между Казахстаном и Китаем безвизовый режим.

«Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время в Казахстане созданы максимально благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций и реализации крупных проектов. Основные положения Конституции, вступившей в силу 1 июля нынешнего года, составляют мощный правовой фундамент для укрепления инвестиционного потенциала страны», – подчеркнул Президент.

Перед началом форума его участники почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших в Мангистауской области. 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.