Главы Казахстана и России в формате видеоконференцсвязи приняли участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества, который проходит в Уральске, передает BAQ.KZ.

В этом году ключевая тема форума — "Рабочие профессии – драйвер роста экономики".

В ходе своего выступления Президент Казахстана подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров для развивающихся отраслей, в частности — атомной энергетики.

"Казахстан при участии международного консорциума во главе с "Росатомом" приступил к строительству первой атомной электростанции. Успешная реализация этого технологичного и наукоемкого проекта полностью зависит от деятельности высококлассных специалистов", — отметил глава государства.

По его словам, на этапе строительства АЭС будет задействовано более шести тысяч рабочих и более трех тысяч специалистов среднего звена. При этом повышенным спросом будут пользоваться узкопрофильные специалисты.

"Укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение. Мы уделяем повышенное внимание сотрудничеству с российскими вузами в решении этого вопроса", — подчеркнул Президент.

Он также отметил, что важным шагом в этом направлении стало развитие образовательного взаимодействия между странами: