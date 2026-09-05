Более 9 тысяч туристов посетили Алматы в 2025 году

Алматы представлен на международной туристической выставке MATTA Fair, которая проходит с 4 по 6 сентября в Куала-Лумпуре, Малайзия. В этом году выставка объединяет 285 компаний и более 2 тысяч стендов, а ожидаемое количество посетителей составляет порядка 200 тысяч человек.

MATTA Fair - одна из крупнейших туристических выставок Малайзии, которая объединяет представителей туристической отрасли, национальных туристических организаций, авиакомпаний, отелей, туроператоров и других участников международного рынка.

Алматы представлен на выставке со стендом Visit Almaty. Посетители могут познакомиться с туристическими возможностями города - горными и природными маршрутами, культурными достопримечательностями, гастрономией и современной туристической инфраструктурой.

Отдельное внимание уделено ключевому преимуществу Алматы - сочетанию развитой городской среды и близости горной природы. На стенде также представлены казахская культура, национальные традиции, кухня и культурное наследие Казахстана.

В рамках MATTA Fair состоится специальное мероприятие «Дни туризма Алматы», посвященное туристическому потенциалу города, его культуре и гастрономии. Мероприятие также станет площадкой для деловых встреч и развития сотрудничества с представителями международной туристической индустрии.

Малайзия входит в число перспективных рынков для Алматы. В 2025 году город посетили 9 416 туристов, что на 23% больше, чем годом ранее. При этом 5 242 гостя прибыли с деловыми и профессиональными целями. Участие в MATTA Fair позволит представить туристические возможности Алматы потенциальным путешественникам и зарубежным партнерам и расширить сотрудничество с малайзийским рынком.