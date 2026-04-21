Более 90 кг марихуаны нашли в гараже в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске ликвидирован крупный наркосклад — из незаконного оборота изъято свыше 93 килограммов марихуаны. Операция проведена полицией совместно с прокуратурой в рамках оперативно-профилактических мероприятий, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе розыскных мероприятий установлен 27-летний житель города, причастный к хранению наркотических веществ.

При обыске в его гараже полицейские обнаружили крупную партию запрещённых веществ: две коробки с растительным веществом, шесть пластиковых бочек объёмом по 120 литров, наполовину заполненных аналогичным содержимым, а также ещё три бочки с наслоениями. Кроме того, изъяты упаковочные материалы для дальнейшей расфасовки.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной общим весом более 93 килограммов, что относится к особо крупному размеру.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.

В полиции напомнили, что незаконный оборот наркотиков — от хранения до сбыта — влечёт уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.