Более 90 тысяч семейных дебоширов привлечены к ответственности в Казахстане

В Казахстане усиливаются меры по защите пострадавших от семейно-бытового насилия и предупреждению повторных случаев , сообщает МВД РК.

По данным ведомства, за девять месяцев 2026 года к административной ответственности привлечено более 90 тысяч семейных дебоширов — на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 25 тысяч человек подвергнуты административному аресту.

За отчетный период в стране вынесено свыше 73 тысяч защитных предписаний. За их нарушение, а также за несоблюдение установленных судом ограничений к ответственности привлечены 20,5 тысячи человек.

Особое внимание уделяется безопасности женщин и детей. В кризисных центрах за девять месяцев размещены 4,5 тысячи женщин с детьми.

При этом отмечается снижение ряда показателей. Количество обращений по фактам семейно-бытового насилия сократилось на 1,2 тысячи. Число уголовных правонарушений в этой сфере уменьшилось на 10,4%, а количество убийств — на 11%.

Министр внутренних дел поручил сосредоточить работу подразделений на раннем выявлении и предупреждении насилия, усилить контроль за соблюдением защитных мер и обеспечить индивидуальную профилактическую работу с семьями, в которых существует риск повторных случаев.