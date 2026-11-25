Свыше 900 казахстанцев воспользовались сервисом добровольного отказа от социальных выплат, запущенным на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Среди тех, кто принял такое решение, есть семьи с высокими официальными доходами, собственным бизнесом и несколькими объектами недвижимости. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В ведомстве проанализировали профили участников сервиса. Как показали результаты, от государственной поддержки преимущественно отказываются граждане, имеющие стабильные источники дохода, собственный бизнес, недвижимость и транспорт. Для таких семей социальные выплаты не играют существенной роли в формировании бюджета.

В качестве примера в министерстве привели семью из западного региона страны, состоящую из шести человек, в том числе четырёх несовершеннолетних детей. Её официальный ежемесячный доход превышает 3,8 млн тенге, или более 636 тыс. тенге на каждого члена семьи. Помимо высоких заработков, семья владеет несколькими объектами недвижимости, земельным участком и автомобилями.

Другой пример – семья из южного региона, члены которой работают по найму и одновременно ведут собственный бизнес. В её собственности находятся несколько жилых объектов и земельных участков.

Ещё одна семья из центрального региона состоит из семи человек, включая пятерых несовершеннолетних детей. Ежемесячный официальный доход превышает 2,3 млн тенге. Кроме того, семья занимается предпринимательством и владеет элитной недвижимостью, земельными участками, легковыми автомобилями и коммерческим транспортом.

В Министерстве труда отмечают, что добровольный отказ от выплат является проявлением социальной ответственности граждан, которые располагают достаточными финансовыми возможностями.

При этом такое решение не является окончательным отказом от государственной поддержки. Если материальное положение семьи ухудшится или изменятся жизненные обстоятельства, граждане смогут в любое время повторно обратиться за назначением положенных выплат в установленном порядке.

В ведомстве подчёркивают, что добровольный отказ от пособий позволяет направлять бюджетные средства тем, кто действительно нуждается в государственной поддержке.