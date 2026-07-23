Свыше 93% казахстанцев считают межэтническую ситуацию в стране спокойной и благополучной. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Института прикладных этнополитических исследований за первое полугодие 2026 года, передает BAQ.KZ.

Что показал опрос

Согласно исследованию, 93,2% респондентов положительно оценивают отношения между представителями разных этносов.

При этом 72,5% участников опроса заявили, что не сталкивались с нарушением прав по этническому признаку, а 86,8% положительно оценили меры государства по укреплению межэтнического согласия.

По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года в Казахстане провели свыше 5 тысяч мероприятий, посвященных укреплению общественного согласия. Их участниками стали более 140 тысяч человек.

К организации этой работы были привлечены около 800 экспертов, журналистов, блогеров и представителей этнокультурных объединений.

Около тысячи этнокультурных объединений

Сегодня в Казахстане проживают представители около 130 этносов. В стране работают порядка тысячи этнокультурных объединений и более 4 тысяч общественных структур.

В регионах функционируют 37 Домов дружбы, где проходят общественные, культурные и просветительские мероприятия.

Кроме того, в реестре страны зарегистрированы 432 медиатора, которые участвуют в урегулировании общественных споров и развитии института медиации.