Более 9,3 тыс. единиц сельхозтехники поступит аграриям Казахстана по программе льготного лизинга

В Казахстане расширяются возможности сельхозтоваропроизводителей по обновлению машинно-тракторного парка. В 2026 году объем финансирования программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники увеличен до 350 млрд тенге. При этом 99,9% получателей программы по итогам 2025 года составили представители малого и среднего бизнеса.

Обновление сельскохозяйственной техники остается одним из ключевых факторов повышения производительности и эффективности агропромышленного комплекса. В этой связи Министерство сельского хозяйства последовательно расширяет механизмы льготного финансирования, обеспечивая аграриям доступ к современной технике на выгодных условиях.

В рамках программы сельхозтоваропроизводители могут приобретать технику по ставке 5% годовых сроком до 7 лет с первоначальным взносом от 10% ее стоимости. Это позволяет снизить финансовую нагрузку на хозяйства и проводить техническое переоснащение без значительных единовременных затрат.

Основными участниками программы остаются малые и средние хозяйства. По итогам 2025 года доля представителей малого бизнеса среди получателей финансирования составила 98,1%, среднего — 1,8%. На крупные предприятия пришлось всего 0,1%. Таким образом, льготный лизинг выступает действенным инструментом поддержки фермерских хозяйств и расширения их возможностей для развития.

Объемы финансирования программы демонстрируют устойчивый рост. В 2024 году на льготный лизинг было направлено 120 млрд тенге. Это позволило 3,9 тыс. хозяйств приобрести 4,3 тыс. единиц техники. В 2025 году финансирование увеличилось до 250 млрд тенге, а аграрии закупили порядка 9 тыс. единиц сельхозтехники.

В 2026 году объем финансирования достиг 350 млрд тенге. С начала года заключены договоры финансового лизинга с 8,2 тыс. сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 294 млрд тенге. В результате будет обеспечена поставка более 9,3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники.

За два года финансирование программы увеличилось почти в три раза, что отражает последовательное расширение государственной поддержки технической модернизации аграрного сектора.

Обновление машинно-тракторного парка позволяет хозяйствам своевременно проводить посевные и уборочные кампании, повышать производительность труда, сокращать эксплуатационные расходы и укреплять конкурентоспособность отечественного сельского хозяйства.

Министерство сельского хозяйства продолжит совершенствовать механизмы льготного финансирования, расширяя доступ аграриев к современной технике и создавая условия для устойчивого развития отечественного агропромышленного комплекса.