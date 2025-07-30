Более 95 % казахстанцев оценивают межэтнические отношения как стабильные
Как Казахстан укрепляет стабильность межнациональных связей?
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Министерство культуры и информации Республики Казахстан подводит итоги работы по укреплению гражданского согласия: результаты первой половины 2025 года подтверждают устойчивую атмосферу межэтнических отношений в стране, передает BAQ.KZ.
По итогам опроса, проведённого среди граждан, более 95 % респондентов охарактеризовали межэтническую атмосферу как стабильную и гармоничную.
С целью постоянной поддержки гражданского мира и повышения этнополитической грамотности в регионах республики работают информационно-разъяснительные группы. С начала года они провели более 2 000 обучающих и профилактических мероприятий, направленных на повышение правового и межэтнического сознания граждан.
Ключевую роль в развитии межэтнического диалога исполняют этномедиационная структура: сегодня в стране функционирует более 20 центров и советов, в состав которых входят медиаторы, юристы, педагоги, психологи, религиоведы, журналисты и общественные деятели. За первое полугодие проведено около 500 мероприятий, охвативших свыше 22 000 человек.
С целью повышения качества освещения этнической тематики в медиа, с 2025 года была введена новая дисциплина "Этнополитическая грамотность" в 14 вузах для студентов-журналистов, что способствует формированию ответственного подхода к публикациям.
Особую роль в профилактике межэтнических конфликтов играют Советы матерей Ассамблеи народа Казахстана — более 1 700 объединений, реализующих проекты, направленные на укрепление семейных ценностей и морального воспитания.
Кроме того, Советы аксакалов (Ақсақалдар кеңесі) за первое полугодие рассмотрели более 300 проблемных вопросов и предоставили более 200 рекомендаций государственным и общественным организациям.
Центры благотворительности "Жомарт жан", объединившие более 340 активистов — меценатов, волонтеров и деятелей, организовали свыше 500 мероприятий и оказали помощь на сумму более 304 млн тенге.
Также значимую роль в поддержке культуры гражданской ответственности сыграли участники экологических акций: в рамках инициативы "Таза Қазақстан" в мероприятиях приняли участие более 300 000 этнокультурных объединений, молодёжи и волонтёров.
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