Более двух килограммов марихуаны обнаружили в автомобиле в Мангистауской области

В Мангистауской области полицейские выявили факт незаконного хранения наркотических средств. В автомобиле 48-летнего водителя обнаружили более 2,3 килограмма вещества растительного происхождения, предположительно марихуаны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел в селе Атамекен Мунайлинского района в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора» и «Канал».

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности и криминальной полиции остановили автомобиль Opel Vectra. При осмотре транспортного средства в белой коробке обнаружили два полиэтиленовых пакета с подозрительным веществом. Общий вес изъятого составил около 2 кг 355 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, по результатам наркологического освидетельствования у водителя и находившегося в салоне пассажира выявлены метаболиты каннабиноидов. В отношении обоих мужчин составлены административные протоколы.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия.