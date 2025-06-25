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"Таза Қазақстан": два миллиона казахстанцев включились в масштабную экологическую акцию

Сегодня, 09:20
АВТОР
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 09:20
Сегодня, 09:20
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Фото: пресс-служба правительства РК
Около двух миллионов человек, включая 156 тысяч волонтеров, стали участниками масштабной экологической кампании "Таза Қазақстан", инициированной Президентом. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
 
Он подчеркнул , что эта масштабная экологическая инициатива направлена на формирование у граждан уважения к природе и активное участие в решении экологических проблем.
 
В рамках нее проведено 573 мероприятия, в ходе которых собрано около 189 тыс. тонн отходов, очищено примерно 735 тыс. га территории и высажено свыше 2 млн деревьев.
"Концепция развития экологической культуры "Таза Қазақстан" направлена на формирование у граждан уважения к природе, осознания важности охраны окружающей среды и активного участия в решении экологических проблем", - сказал министр.
Он также добавил, что инициатива не только объединила население, но и укрепила патриотический дух, превратившись в дело общенационального масштаба.09:17

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