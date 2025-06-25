"Таза Қазақстан": два миллиона казахстанцев включились в масштабную экологическую акцию
Сегодня, 09:20
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