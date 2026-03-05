В Казахстане началась новая волна масштабной информационной кампании в поддержку новой Конституции. По всей стране размещаются тематические билборды и баннеры, приуроченные к предстоящему референдуму 15 марта, передает BAQ.KZ.

Баннеры установили в городах и регионах

Плакаты устанавливают как в крупных городах, так и в отдаленных регионах страны.

На сегодняшний день в Астане, Алматы, Шымкенте, областных центрах и регионах размещено около 2,4 тысячи баннеров и LED-экранов.

Визуальный стиль кампании выполнен в единой цветовой гамме - с бирюзово-синим фоном, логотипом «Жаңа Конституция» и призывными слоганами.

Среди них:

"Мен жаңа конституцияны қолдаймын!"

"Новая Конституция – выбор народа!"

"Жаңа конституция – әділетті Қазақстанның іргетасы!"

Плакаты размещены на казахском и русском языках.

На плакатах - спортсмены, ученые и рабочие

На баннерах изображены представители разных сфер общества — спортсмены, ученые, деятели культуры, рабочие профессии, фермеры и многодетные семьи.

Среди них - олимпийские чемпионы, чемпионы мира по различным видам спорта, профессора медицины и науки, артисты, шахтеры, механизаторы и работники агропромышленного комплекса.

По мнению организаторов, такое разнообразие показывает, что поддержку новой Конституции выражают представители разных слоев общества.

Обсуждение в обществе

Отмечается, что граждане активно делятся фотографиями с билбордами в социальных сетях и обсуждают предстоящий референдум.

Эксперты считают, что это говорит о высокой вовлеченности общества в обсуждение конституционных изменений.

Что предполагает новая Конституция

Как отмечают эксперты, новая Конституция направлена на обновление системы государственного управления, повышение прозрачности работы государственных органов и усиление защиты прав граждан.

Документ также предусматривает укрепление правовых гарантий для бизнеса, развитие науки и социальной сферы, а также создание условий для долгосрочного развития страны.

Голосование по новой Конституции пройдет 15 марта на республиканском референдуме.