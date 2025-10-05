Более двух тысяч учеников посвятили песню всем педагогам Казахстана
Масштабный флешмоб объединил школьников разных возрастов.
Сегодня, 18:37
Фото: Pixabay.com
В преддверии Дня учителя в Алматы состоялся масштабный флешмоб, в котором приняли участие более 2 тыс. школьников, передаёт BAQ.KZ.
Под звуки проникновенной композиции "Ұстаздарға тағзым!" ("Поклон учителям") дети выразили признательность и благодарность всем педагогам страны.
Трогательное исполнение стало символом уважения к учительскому труду, подчеркнув, что вклад педагогов в воспитание и образование молодого поколения бесценен.
Масштабный флешмоб объединил школьников разных возрастов, превратившись в настоящее праздничное представление для тех, кто посвятил жизнь делу образования.
Инициатором акции выступила гимназия № 105 имени Ураза Джандосова, где и состоялось яркое и душевное мероприятие.
