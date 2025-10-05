В преддверии Дня учителя в Алматы состоялся масштабный флешмоб, в котором приняли участие более 2 тыс. школьников, передаёт BAQ.KZ.

Под звуки проникновенной композиции "Ұстаздарға тағзым!" ("Поклон учителям") дети выразили признательность и благодарность всем педагогам страны.

Трогательное исполнение стало символом уважения к учительскому труду, подчеркнув, что вклад педагогов в воспитание и образование молодого поколения бесценен.

Масштабный флешмоб объединил школьников разных возрастов, превратившись в настоящее праздничное представление для тех, кто посвятил жизнь делу образования.

Инициатором акции выступила гимназия № 105 имени Ураза Джандосова, где и состоялось яркое и душевное мероприятие.