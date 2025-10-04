Более миллиона американских военных остались без зарплаты из-за шатдауна
Шатдаун начался 1 октября.
В США более 1,3 миллиона военнослужащих не получают заработную плату из-за приостановки работы федерального правительства, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, семьи военных уже начали обращаться за продовольственной помощью на фоне финансовой нестабильности.
"Несмотря на это, усилия президента Дональда Трампа по обеспечению безопасности страны продолжаются", - подчеркнула Ливитт.
Шатдаун начался 1 октября после того, как республиканцы и демократы не смогли договориться о законопроекте по финансированию государственных служб. Республиканцы предлагают временное продление бюджета без дополнительных инициатив, однако им не хватает голосов в Сенате для его принятия.
Демократы же намерены использовать ситуацию для продвижения своих приоритетов — среди них продление субсидий на медицинское страхование для малоимущих и отмена сокращений программы Medicaid, проведённых администрацией Трампа.
