В США более 1,3 миллиона военнослужащих не получают заработную плату из-за приостановки работы федерального правительства, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, семьи военных уже начали обращаться за продовольственной помощью на фоне финансовой нестабильности.

"Несмотря на это, усилия президента Дональда Трампа по обеспечению безопасности страны продолжаются", - подчеркнула Ливитт.

Шатдаун начался 1 октября после того, как республиканцы и демократы не смогли договориться о законопроекте по финансированию государственных служб. Республиканцы предлагают временное продление бюджета без дополнительных инициатив, однако им не хватает голосов в Сенате для его принятия.

Демократы же намерены использовать ситуацию для продвижения своих приоритетов — среди них продление субсидий на медицинское страхование для малоимущих и отмена сокращений программы Medicaid, проведённых администрацией Трампа.