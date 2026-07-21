Более миллиона болельщиков приветствовали в Мадриде новых чемпионов мира по футболу

Мадрид охватило настоящее футбольное безумие после победы сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. По данным правительства страны, более миллиона человек вышли на улицы столицы, чтобы встретить национальную команду, вернувшуюся домой с главным футбольным трофеем. После возвращения из США футболисты сначала посетили дворец Сарсуэла и резиденцию премьер-министра Испании Монклоа, где их поздравили король Филипп VI, королева Летиция, а также глава правительства Педро Санчес.

Затем команда отправилась по центральным улицам Мадрида на открытом автобусе, держа над головами Кубок мира. Вдоль всего маршрута чемпионов встречали тысячи болельщиков с национальными флагами. Люди скандировали «¡España!», запускали фейерверки и снимали исторический момент на телефоны. Главной точкой празднования стала площадь Сибелес. Король Филипп VI назвал победу сборной «эпическим триумфом», отметив, что команда вновь вернула Испанию на вершину мирового футбола.

В свою очередь премьер-министр Педро Санчес поблагодарил игроков и тренерский штаб за выступление и выразил надежду, что сборная сможет защитить чемпионский титул на мировом первенстве 2030 года. Для Испании этот Кубок мира стал вторым в истории. Предыдущий титул «Красная фурия» завоевала в 2010 году на чемпионате мира в ЮАР.