В Казахстане продолжает сохраняться проблема переработок: сотни тысяч граждан работают больше рекомендуемой нормы, что негативно влияет на баланс между работой и личной жизнью, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Согласно свежим данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале 2025 года более 14% занятых в стране — свыше 1,3 млн человек — трудились более 41 часа в неделю.

При этом Международная организация труда рекомендует не превышать 40 часов, однако для многих казахстанцев эта цифра остаётся недостижимой. Даже те, кто формально укладывается в стандартный график, тратят от пяти часов в неделю только на дорогу до места работы и обратно, что также увеличивает общую нагрузку.

Несмотря на это, статистика показывает положительный тренд: за последние годы количество перерабатывающих постепенно снижается. Если в 2019 году сверхурочно работали почти 20% занятых, то теперь их доля уменьшилась до 14,4%.

Большинство перерабатывающих — 86% — работают от 41 до 49 часов в неделю, то есть регулярно задерживаются или имеют удлинённый рабочий день. Около 9% проводят на работе 50–59 часов, а 6% — свыше 60 часов в неделю, что сопоставимо с 10–12-часовыми сменами.

Наибольший объём переработок фиксируется в торговле, где трудятся 371,4 тыс. человек. Далее следуют промышленность, транспорт и логистика, а также строительство. Меньше всего перерабатывают сотрудники сфер водоснабжения, финансов и ИКТ.

Интересно, что перерабатывают преимущественно не руководители, а рядовые сотрудники. Руководители и госслужащие составляют всего 6,2% от общего числа тех, кто работает сверх нормы. Наибольшая доля трудящихся дольше положенного приходится на работников сферы услуг и продаж, а также неквалифицированных рабочих — вместе эти группы составляют почти половину всех перерабатывающих.

Причины переработок различаются. Большинство — почти 60% — остаются на работе по требованию работодателя. Ещё 10% перерабатывают из-за производственной необходимости, а 23% делают это ради дополнительного дохода. При этом в сельской местности доля тех, кто готов работать больше ради заработка, заметно выше, чем в городах.

Эксперты отмечают, что системная переработка истощает работников, снижает производительность и приводит к ухудшению качества жизни. Вопрос сохранения work-life balance становится всё более актуальным на фоне растущей нагрузки на сотрудников во многих секторах экономики.