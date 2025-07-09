Политические настроения в США остаются напряжёнными - более половины американцев выразили неблагоприятное мнение о президенте Дональде Трампе, свидетельствуют результаты свежего опроса компании YouGov и журнала The Economist, передает BAQ.KZ.

Согласно данным, опубликованным 9 июля, 54% респондентов относятся к Трампу негативно, в то время как лишь 42% - положительно. Настроения граждан по поводу общей ситуации в стране также остаются пессимистичными: 57% американцев считают, что дела в США идут в неправильном направлении. Это на 7 процентных пунктов выше, чем в начале второго срока Трампа, что может указывать на растущее недоверие к текущему курсу администрации.

Не менее примечательны результаты по другому знаковому фигу - Илону Маску, известному предпринимателю и владельцу X (бывшего Twitter). 60% опрошенных заявили о негативном отношении к нему, и лишь 32% выразили симпатию. Это может быть связано как с неоднозначными заявлениями Маска, так и с критикой его влияния на общественное мнение и технологические рынки.

Опрос проводился с 4 по 7 июля среди более 1 500 взрослых граждан США, статистическая погрешность составила примерно ±4%.

Для Трампа это уже второй тревожный сигнал за лето: в июне исследование Reuters и Ipsos зафиксировало падение рейтинга одобрения его работы на посту президента до 41%.