Более половины казахстанцев удовлетворены своими условиями жизни. Такие данные приведены по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по анкете "Качество жизни населения", передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Согласно исследованию, 53,2% респондентов (по их субъективной оценке) довольны условиями жизни, ещё 46,3% отметили, что частично удовлетворены. При этом в сельской местности доля довольных значительно выше — 65,4%, тогда как в городах — 51,7%.

По сравнению с аналогичным обследованием прошлого года уровень удовлетворенности вырос с 52,5% в 2024 году до 53,2% в 2025-м.

Своим здоровьем удовлетворены 51% опрошенных, частично удовлетворены — 46,4%. Этот показатель также улучшился: год назад он составлял 49,5%.

По уровню материального достатка 73,6% респондентов относят себя к категории со "средним уровнем обеспеченности".

Кроме того, 65,8% участников опроса заявили, что уверены в моральной поддержке со стороны родственников или знакомых, а 73% выразили уверенность в позитивных перспективах и ожидают улучшения своего положения в будущем.