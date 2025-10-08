Несмотря на рост интереса к здоровому образу жизни, более половины казахстанцев по-прежнему не занимаются спортом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Согласно данным опроса, проведённого Бюро национальной статистики среди 12 тысяч домохозяйств, 53,5% жителей страны в возрасте от трёх лет вовсе не практикуют никакой физической активности. При этом заметна положительная тенденция: увеличивается как количество тех, кто занимается спортом, так и объёмы оказанных спортивных услуг.

За первые шесть месяцев 2025 года предприятия и индивидуальные предприниматели Казахстана оказали спортивных услуг на 163 миллиарда тенге — на 27% больше, чем годом ранее. Лидерами по объёму стали Астана (45,8 млрд тенге), Алматы (39,2 млрд) и Карагандинская область (10,5 млрд). Именно на эти три региона пришлось почти 60% всех оказанных услуг в отрасли. В то же время в Улытауской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях спортивный сектор остаётся крайне слабо развитым.

Инфраструктура в стране по-прежнему активно развивается, хотя общее количество спортивных объектов немного снизилось и составляет сейчас 37,5 тысячи. Более половины из них расположены в сельской местности. Преобладают открытые спортивные площадки, тогда как число классических спортивных залов за год сократилось на 8%. Тем не менее, пропускная способность объектов выросла до 1,4 миллиона человек в год, что говорит о более интенсивном использовании инфраструктуры. Параллельно увеличивается и число спортивных школ: в 2024 году их стало 521 — против 510 годом ранее. Больше всего таких школ оказалось в Туркестанской области.

Если говорить о регулярности занятий, то в среднем казахстанцы тренируются 2,2 дня в неделю. Самыми спортивными регионами по этому показателю стали Восточно-Казахстанская область, где жители занимаются спортом в среднем четыре дня в неделю, Северо-Казахстанская и Актюбинская области, а также города Шымкент и Алматы. Столица — Астана — отстала, с показателем всего два дня в неделю. Реже всего тренируются в Атырауской области — в среднем менее одного дня в неделю.

Интересно, что в сельской местности спортом не занимаются 56,5% жителей, тогда как в городах этот показатель чуть ниже — 51,7%. Зато именно горожане чаще всего тренируются самостоятельно — 20,5% против 14,9% среди сельчан. Большинство занимающихся спортом делают это в рамках образовательных учреждений, а вот профессиональным спортом, как в городе, так и на селе, занимаются лишь 0,4% населения.

Стоимость спортивных услуг продолжает расти. Абонементы в тренажёрные залы подорожали в среднем на 9,5% за год, бассейны — на 10,3%, занятия в детских спортивных секциях — на 11,4%. Особенно заметно цены выросли в Северо-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областях, в то время как в Алматы и Акмолинской области рост цен оказался минимальным. В ряде регионов, включая Атыраускую область, цены на абонементы в бассейны и вовсе не изменились. Однако в некоторых регионах, таких как Жетысуская область и Шымкент, стоимость детских секций выросла на треть.

Несмотря на финансовые и инфраструктурные различия между регионами, в целом можно отметить положительные сдвиги: число людей, вовлечённых в спорт, растёт, особенно среди молодёжи. И хотя половина страны пока остаётся в стороне от физической активности, интерес к спорту в Казахстане постепенно набирает обороты.