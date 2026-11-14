Более половины взрослых казахстанцев имеют лишний вес или ожирение

В Казахстане 56% взрослого населения имеют избыточный вес или ожирение. При этом число пациентов с сахарным диабетом 2-го типа за год выросло на 9%. Такие данные опубликовали ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.

По информации Минздрава, на 30 июня 2026 года под наблюдением находились более 549 тысяч пациентов с диабетом 2-го типа. Эндокринолог-диетолог Кристина Байкадамова отмечает, что ожирение — не только эстетическая проблема, но и фактор риска развития диабета, сердечно-сосудистых и почечных заболеваний. Избыток висцерального жира может провоцировать инсулинорезистентность, повышение уровня сахара и артериального давления.

Среди возможных признаков метаболических нарушений врач называет потемнение кожи на шее и в подмышках, множественные папилломы, храп, частую сонливость после еды, постоянное чувство голода и повышенное давление. При этом отдельные симптомы не подтверждают диагноз — необходима медицинская оценка. По словам специалиста, людям старше 35 лет рекомендуется проверять уровень глюкозы натощак и гликированный гемоглобин.

При наличии факторов риска обследование может потребоваться и раньше. Врач также подчёркивает, что лечение ожирения и диабета должно проходить под наблюдением специалистов. В отдельных случаях терапия может включать препараты из группы агонистов рецепторов ГПП-1, в том числе семаглутид.