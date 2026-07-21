Более полумиллиона казахстанцев легализовали свою занятость

На заседании Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели вопрос правового статуса самозанятых.

Кто относится к самозанятым

Самозанятые – это новая категория экономически активных граждан, введенная новым Налоговым кодексом. К ней относятся физические лица, которые самостоятельно оказывают услуги или выполняют работы без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не используют наемный труд и соответствуют требованиям налогового законодательства.

При этом действующее законодательство пока не относит самозанятых к субъектам предпринимательства. Из-за этого возникает правовая коллизия между Налоговым, Предпринимательским и Социальным кодексами, а официальная статистика малого и среднего бизнеса не учитывает эту категорию граждан.

Какие условия действуют

Согласно новому Налоговому кодексу, применять специальный налоговый режим могут самозанятые, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, работают по разрешенным видам деятельности, не нанимают работников и получают доход не более 300 МРП в месяц. В рамках этого режима они уплачивают только социальные платежи по ставке 4%.

Сколько самозанятых уже зарегистрировались

По данным Комитета государственных доходов, с начала года в Казахстане зарегистрировались 688,8 тыс. самозанятых. Из них 597 тыс. человек (87%) работают через цифровые платформы, такие как Яндекс, inDrive, Wolt и другие. Еще 91,5 тыс. человек (13%) ведут деятельность самостоятельно.

Кроме того, 84,2 тыс. зарегистрированных ранее были индивидуальными предпринимателями, а 546,4 тыс. человек до этого вообще не состояли на регистрационном учете в качестве предпринимателей. Таким образом, более 500 тыс. граждан впервые вошли в официальный сектор занятости и налоговую систему.

Что решили в Правительстве

Участники заседания отметили, что вопрос правового статуса самозанятых требует дальнейшего обсуждения. Предстоит определить, является ли самозанятость самостоятельной формой экономической деятельности, переходным этапом к предпринимательству или отдельной категорией занятости. От этого будут зависеть дальнейшие изменения в Предпринимательском и Социальном кодексах.

Также Министерство национальной экономики представило обзор международной практики. В Беларуси и Узбекистане самозанятые не могут использовать наемный труд, при этом в Узбекистане они не относятся к субъектам предпринимательства. В Армении действует режим микропредпринимательства, а в России плательщики налога на профессиональный доход включены в систему малого и среднего предпринимательства, хотя термин «самозанятый» в налоговом законодательстве не применяется.

По итогам заседания принято решение не включать изменения, связанные с закреплением статуса самозанятых в Социальном и Предпринимательском кодексах, в текущий пакет поправок. К рассмотрению этого вопроса планируется вернуться в следующем году, когда будет сформирована практика применения нового режима и накоплены результаты его работы.

Еще один вопрос повестки

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы налогообложения операций на балансирующем рынке электрической энергии для недропользователей, работающих по соглашениям о разделе продукции. По мнению участников, этот вопрос также требует дополнительного законодательного урегулирования.