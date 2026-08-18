Более пяти тысяч мест не хватает в общежитиях Алматы - Саясат Нурбек 

В Казахстане в целом дефицита мест в студенческих общежитиях нет, однако проблема сохраняется в Алматы, где сейчас не хватает 5 176 мест. Об этом на заседании Правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент BAQ.KZ.

В 2026 году в стране планируется ввести в эксплуатацию 18 общежитий общей вместимостью 6 857 мест.

«В целом по республике дефицита мест в общежитиях нет. Основная проблема сохраняется в городе Алматы. Здесь дефицит составляет 5 176 мест», – сообщил министр.

В Астане два новых общежития при Казахском национальном университете спорта смогут разместить более 1,5 тыс. студентов. Их открытие запланировано на 22 августа.

В Алматы в этом году уже введено в эксплуатацию общежитие Международной образовательной корпорации на 339 мест. Сейчас ведутся работы по вводу еще семи общежитий, а до конца года планируется открыть еще 11.

С 2024 года услуга по предоставлению мест в общежитиях переведена в проактивный формат. Система автоматически определяет потребность студента в жилье, проводит скоринг и формирует список нуждающихся.

В 2025 году таким образом было оказано 48 282 проактивные услуги.

В начале учебного года в Алматы также продолжат работу Ситуационный и Кризисный центры. В прошлом году в Ситуационном центре помощь получили более 3 тыс. студентов.

Кризисный центр рассчитан на 50 мест и предназначен для временного размещения студентов, столкнувшихся с проблемами с жильем. В прошлом году в нем временно проживали 55 студентов, после чего их разместили в постоянных общежитиях.