На одном из самых популярных пляжей португальского курорта Назаре, расположенного к северу от Лиссабона, зафиксирован массовый случай отравления среди отдыхающих, передает BAQ.KZсо ссылкой на Euronews.

В Португалии 116 человек пожаловались на ухудшение самочувствия после пребывания на пляже Назаре в округе Лейрия. Курортная зона была закрыта для купания ещё в пятницу из-за сброса загрязнённой воды в прибрежную зону, вызванного технической неисправностью. От берега стал исходить резкий неприятный запах.

Согласно данным местного отдела здравоохранения, к вечеру субботы зарегистрированы обращения 70 человек - 44 ребёнка и 26 взрослых с жалобами на симптомы, типичные для кишечной инфекции: рвоту, тошноту и диарею. Однако, как уточняют в управлении общественного здравоохранения ULS региона Лейрия, подсчёт ещё не завершён, и работа по анализу всех случаев продолжается.

Мэр Назаре Мануэль Сикейра подтвердил в комментарии агентству Lusa, что несколько молодых людей были госпитализированы с признаками гастроэнтерита. Он подчеркнул, что всех заболевших объединяет одно - они проводили время на этом пляже незадолго до появления симптомов.