«Их нельзя выбрасывать в мусор»: алматинцы сдали больше тонны просроченных лекарств

Более одной тонны просроченных лекарств собрали жители Алматы за год в рамках проекта «Безопасная утилизация лекарств». Все препараты были отправлены на специальную переработку и не попали в окружающую среду. Проект стартовал летом 2025 года. Сегодня специальные контейнеры для приема ненужных медикаментов установлены в 38 городских поликлиниках. По словам организаторов, интерес жителей к инициативе оказался выше ожиданий. Только через поликлинику №4 было собрано около 70 килограммов просроченных препаратов.

Год назад мы не знали, насколько люди готовы участвовать в программе. Сегодня можем сказать, что алматинцы активно поддержали проект. Более тонны опасных отходов были безопасно утилизированы, — отметила генеральный директор STADA Kazakhstan Наталья Гарипова.

Собранные лекарства уничтожают в специальных инсинераторах при температуре до 1200 градусов. Такой способ позволяет безопасно обезвредить препараты и исключить их попадание в почву и водоемы. Организаторы напоминают, что просроченные медикаменты нельзя выбрасывать в бытовой мусор или смывать в канализацию. Для их безопасной утилизации в поликлиниках Алматы продолжают работать специальные экобоксы.