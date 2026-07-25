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  • Более триллиона тенге инвестиций привлечено в Алматы за полгода

Более триллиона тенге инвестиций привлечено в Алматы за полгода

Алматы продолжает сохранять статус одного из наиболее инвестиционно привлекательных регионов Казахстана.

25 Июля 2026, 17:18
АВТОР
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Акимат города Алматы 25 Июля 2026, 17:18
25 Июля 2026, 17:18
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Фото: Акимат города Алматы

Этому способствует высокий кадровый потенциал, развитая инфраструктура, емкий потребительский рынок и благоприятные условия для ведения бизнеса.

Как сообщили в Управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы, за январь-июнь 2026 года объем инвестиций в основной капитал составил 1,021 трлн тенге. Индекс физического объема инвестиций достиг 104,6%, что свидетельствует о сохранении положительной динамики инвестиционной активности в мегаполисе.

Основную часть вложений составили внутренние инвестиции — 870 млрд тенге. Объем внешних инвестиций достиг 151,5 млрд тенге, при этом темпы их роста оказались выше и составили 112,9%.

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