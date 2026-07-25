Более триллиона тенге инвестиций привлечено в Алматы за полгода
Алматы продолжает сохранять статус одного из наиболее инвестиционно привлекательных регионов Казахстана.
25 Июля 2026, 17:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
25 Июля 2026, 17:1825 Июля 2026, 17:18
171Фото: Акимат города Алматы
Этому способствует высокий кадровый потенциал, развитая инфраструктура, емкий потребительский рынок и благоприятные условия для ведения бизнеса.
Как сообщили в Управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы, за январь-июнь 2026 года объем инвестиций в основной капитал составил 1,021 трлн тенге. Индекс физического объема инвестиций достиг 104,6%, что свидетельствует о сохранении положительной динамики инвестиционной активности в мегаполисе.
Основную часть вложений составили внутренние инвестиции — 870 млрд тенге. Объем внешних инвестиций достиг 151,5 млрд тенге, при этом темпы их роста оказались выше и составили 112,9%.
Самое читаемое
- Караганда станет больше: к городу присоединят 281 гектар земли
- В Астане автомобиль въехал в овощной магазин: пострадала 15-летняя девушка
- Зеленский допустил подписание мирного соглашения с Россией в Вашингтоне
- Многодетная жамбылка оказалась на скамье подсудимых: что произошло
- Две трагедии за сутки: в Семее дети выпали из окон