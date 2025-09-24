В 2025 году более трёх тысяч организаций образования Казахстана пройдут государственную аттестацию, передает BAQ.KZ. Соответствующий перечень из 3025 школ, гимназий и лицеев определен Комитетом по обеспечению качества в сфере образования министерства просвещения Республики Казахстан.

На первое полугодие текущего года территориальные департаменты провели аттестацию в 1170 образовательных организациях. Цель мероприятий — выявить проблемы в образовательном процессе, оценить соответствие требований государственного общеобразовательного стандарта и квалификационных норм.

Председатель Комитета Серик Аширов сообщил, что в 2024 году проверки проводились в 2487 организациях и включали государственную аттестацию, профилактический контроль и внеплановые проверки по жалобам. В ходе инспекций были выявлены случаи несвоевременного прохождения педагогами курсов повышения квалификации, а также недостатки в материально-техническом обеспечении школ.