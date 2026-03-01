Жители Восточно-Казахстанской области готовятся установить необычный рекорд во время празднования Наурыза в Усть-Каменогорске. Планируется, что более трёх тысяч человек одновременно исполнят на домбре известную казахскую песню «Ақ бұлақ», передает BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области сообщил заместитель акима города Болатбек Мамарбаев.

Массовое исполнение состоится 22 марта в 9:00 на центральной площади города. На мероприятие прибудет специальная комиссия, которая зафиксирует результат для последующей подачи заявки в Guinness World Records.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо 21 марта в 15:00 прийти на репетицию на центральную площадь. Участникам рекомендуется прийти в национальных костюмах и заранее выучить слова и мелодию «Ақ бұлақ».