Более трёх тысяч жителей ВКО одновременно сыграют на домбре на Наурыз
Восточноказахстанцы планируют войти в Книгу рекордов Гиннесса.
Сегодня 2026, 01:01
76Фото: Freepik.com
Жители Восточно-Казахстанской области готовятся установить необычный рекорд во время празднования Наурыза в Усть-Каменогорске. Планируется, что более трёх тысяч человек одновременно исполнят на домбре известную казахскую песню «Ақ бұлақ», передает BAQ.KZ.
Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области сообщил заместитель акима города Болатбек Мамарбаев.
Массовое исполнение состоится 22 марта в 9:00 на центральной площади города. На мероприятие прибудет специальная комиссия, которая зафиксирует результат для последующей подачи заявки в Guinness World Records.
Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо 21 марта в 15:00 прийти на репетицию на центральную площадь. Участникам рекомендуется прийти в национальных костюмах и заранее выучить слова и мелодию «Ақ бұлақ».
