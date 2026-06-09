Годовалый ребенок провалился в уличный туалет в Туркестанской области
Сегодня 2026, 22:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:13Сегодня 2026, 22:13
176Фото: Pixabay.com
В селе Темирлан Туркестанской области спасатели пришли на помощь маленькому ребёнку, упавшему в уличный туалет.
Сообщение о происшествии поступило на пульт службы 112.
По предварительным данным, ребёнок 2025 года рождения упал в уличный туалет на территории частного дома и не смог самостоятельно выбраться.
На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Спасатели аккуратно извлекли малыша и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
Самое читаемое
- Для первоклассников вводят программу языковой адаптации на казахском языке
- Бектенов проверил новые заводы: какую продукцию теперь будут выпускать в столице
- Три человека погибли, двое пострадали: в Арыси задержана подозреваемая в смертельном ДТП
- "Бумажное" исполнение ЧСИ отменено в Жамбылской области
- Какие медицинские объекты появятся в Казахстане до 2029 года