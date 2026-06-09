Годовалый ребенок провалился в уличный туалет в Туркестанской области

В селе Темирлан Туркестанской области спасатели пришли на помощь маленькому ребёнку, упавшему в уличный туалет.

Сообщение о происшествии поступило на пульт службы 112.

По предварительным данным, ребёнок 2025 года рождения упал в уличный туалет на территории частного дома и не смог самостоятельно выбраться.

На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Спасатели аккуратно извлекли малыша и передали его бригаде скорой медицинской помощи.