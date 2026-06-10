Золото подешевело до минимума почти за три месяца
Инвесторы сокращают вложения в драгоценные металлы из-за укрепления доллара и ожиданий более жесткой политики США.
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Цены на золото в среду резко снизились и достигли минимального уровня за последние 11 недель. Давление на рынок оказали укрепление доллара, рост цен на нефть и ожидания сохранения высоких процентных ставок в США, передает BAQ.kz со ссылкорй на Reuters.
Стоимость золота на спотовом рынке упала на 1,8% и составила 4187,59 доллара за унцию. Это самый низкий показатель с 23 марта. Фьючерсы на золото с поставкой в августе также снизились на 1,7%, до 4213,40 доллара за унцию.
Причины изменений на рынке
Одной из причин распродажи золота стало обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Во вторник США нанесли удары по объектам в Иране после того, как президент Дональд Трамп заявил о сбитом американском вертолете Apache над Ормузским проливом. На этом фоне выросли цены на нефть и укрепился доллар.
Усиление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость золота, делая его менее привлекательным для инвесторов, использующих другие валюты.
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