Более тысячи единиц спецтехники задействуют для уборки снега в Астане
С начала зимнего периода из города уже вывезено более 198 тысяч кубометров снега.
Коммунальные службы Астаны продолжают работать в круглосуточном режиме, оперативно убирая снег с улиц и вывозя его на специальные полигоны, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
За 11 ноября было вывезено более 21 тысячи кубометров снега 1 669 рейсами. В ночь на 12 ноября на уборку выйдут 439 дорожных рабочих и 1 021 единица спецтехники.
С начала зимнего периода из города уже вывезено более 198 тысяч кубометров снега, что составило 16 596 рейсов большегрузов.
В первую очередь очищаются главные магистрали и маршруты общественного транспорта. Далее уборка проводится на улицах со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть осторожными на дорогах и тротуарах и воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.
