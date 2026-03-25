В Казахстане представили результаты новой модели празднования Наурыза, сделавшей ставку на высокие технологии, передает BAQ.KZ.

За декаду «Наурызнама» по всей стране прошло свыше 7 тысяч мероприятий, из которых более тысячи состоялись в цифровом формате.

Общий онлайн-охват в соцсетях и СМИ достиг 14 миллионов человек, а через экосистему eGov казахстанцы отправили более 5 миллионов праздничных поздравлений.

Организаторы подчеркивают, что внедрение платформы Digital Nauryz помогло трансформировать традиции в современный формат, объединив на одной площадке свыше 80 тысяч активных пользователей.