  • Более тысячи мероприятий на Наурыз состоялись в цифровом формате

В Казахстане подвели итоги «Digital Nauryz».

Адиль Нуртазин Сегодня 2026, 03:45
72
Фото: Адиль Нуртазин

В Казахстане представили результаты новой модели празднования Наурыза, сделавшей ставку на высокие технологии, передает BAQ.KZ.

За декаду «Наурызнама» по всей стране прошло свыше 7 тысяч мероприятий, из которых более тысячи состоялись в цифровом формате. 

Общий онлайн-охват в соцсетях и СМИ достиг 14 миллионов человек, а через экосистему eGov казахстанцы отправили более 5 миллионов праздничных поздравлений. 

Организаторы подчеркивают, что внедрение платформы Digital Nauryz помогло трансформировать традиции в современный формат, объединив на одной площадке свыше 80 тысяч активных пользователей.

