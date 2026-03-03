В Казахстане 1 242 населённых пункта находятся в зоне потенциального подтопления, а несколько регионов отнесены к территории повышенного риска весенних паводков. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

По данным предварительного гидрологического прогноза РГП «Казгидромет», наибольшая вероятность паводков в 2026 году ожидается в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.

Средний уровень паводковой опасности прогнозируется в Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Туркестанской, Алматинской областях, а также в областях Жетісу и Ұлытау. К регионам с низкой вероятностью подтоплений отнесены Атырауская, Мангистауская, Кызылординская и Жамбылская области.

В МЧС пояснили, что оценка рисков формируется на основе комплексного анализа природных факторов.

«Предварительный прогноз составлен с учетом осеннего увлажнения почвы, количества выпавших осадков за холодный период, глубины промерзания грунта, наличия ледяной корки на поверхности почвы и ледовых режимов рек. Эти показатели позволяют определить регионы, где вероятность весенних паводков наиболее высокая», — сообщили в ведомстве на официальный запрос BAQ.KZ.

По итогам прохождения паводкового периода прошлого года местными исполнительными органами определено 1 242 населённых пункта, которые могут быть подвержены подтоплению. Наибольшее количество таких населённых пунктов находится в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

В ведомстве также сообщили, что в рамках подготовки к паводковому периоду по стране проведён значительный объём инженерных работ.

«Для защиты населённых пунктов в регионах возведено 831 километр защитных дамб и валов, отремонтировано и построено 1128 километров дренажных систем, каналов и арыков, установлено и заменено 934 водопропускных сооружения на автомобильных и железнодорожных путях. Кроме того, на паводкоопасных участках рек проведено около 166 километров дноуглубления, 255 километров берегоукрепления, 221 километр спрямления русел и 172 километра очистки рек», — отметили в МЧС.

Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации сформирована масштабная группировка сил гражданской защиты. В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям к ликвидации паводков могут быть привлечены более 39 тысяч человек и около 12 тысяч единиц техники.

«В зависимости от оперативной обстановки будет приниматься решение о заблаговременной переброске сил и средств в наиболее уязвимые регионы, а также о проведении аварийно-спасательных работ», — сообщили в министерстве.

Кроме того, в стране подготовлена инфраструктура для временного размещения населения. На случай эвакуации подготовлено 3 857 пунктов размещения, рассчитанных на 1,4 миллиона человек.

В конце февраля по всей стране также прошли республиканские командно-штабные учения «Көктем-2026», в ходе которых проверялась готовность служб гражданской защиты к ликвидации последствий паводков и координация действий между центральными и местными органами власти.