Более тысячи новых скважин пробурят в Казахстане

В Казахстане планируют пробурить более тысячи новых наблюдательных скважин для мониторинга подземных вод. Об этом сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышов на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.



По его словам, сейчас государственная сеть мониторинга подземных вод насчитывает около 4 тысяч скважин.



До 2046 года предусматривается поэтапное восстановление и повторное бурение действующих скважин, а также создание более тысячи новых.

«Это позволит довести количество наблюдательных скважин по всей территории страны до 5 тысяч», – сообщил Талгат Момышов.

В 2026 году мониторинг подземных вод проводится в 17 областях страны. Наблюдения продолжатся и в следующем году.



В рамках мониторинга специалисты отслеживают уровень и качество подземных вод, анализируют гидрохимические и геотермальные показатели, обрабатывают результаты исследований.



Отдельное внимание уделяется цифровизации гидрогеологической отрасли. В Национальную информационную систему водных ресурсов уже внесены сведения более чем по 3 тысячам наблюдательных скважин государственного мониторинга.



В дальнейшем на единой цифровой платформе планируется объединить сведения о запасах и качестве подземных вод, результатах поисково-оценочных работ, мониторинге, родниках, наблюдательных и самоизливающихся скважинах.



Кроме того, специалисты уже обследовали около 600 родников. В дальнейшем такую работу планируют поэтапно провести во всех регионах страны.