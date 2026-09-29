Более тысячи новых скважин пробурят в Казахстане
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В Казахстане планируют пробурить более тысячи новых наблюдательных скважин для мониторинга подземных вод. Об этом сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышов на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.
По его словам, сейчас государственная сеть мониторинга подземных вод насчитывает около 4 тысяч скважин.
До 2046 года предусматривается поэтапное восстановление и повторное бурение действующих скважин, а также создание более тысячи новых.
«Это позволит довести количество наблюдательных скважин по всей территории страны до 5 тысяч», – сообщил Талгат Момышов.
В 2026 году мониторинг подземных вод проводится в 17 областях страны. Наблюдения продолжатся и в следующем году.
В рамках мониторинга специалисты отслеживают уровень и качество подземных вод, анализируют гидрохимические и геотермальные показатели, обрабатывают результаты исследований.
Отдельное внимание уделяется цифровизации гидрогеологической отрасли. В Национальную информационную систему водных ресурсов уже внесены сведения более чем по 3 тысячам наблюдательных скважин государственного мониторинга.
В дальнейшем на единой цифровой платформе планируется объединить сведения о запасах и качестве подземных вод, результатах поисково-оценочных работ, мониторинге, родниках, наблюдательных и самоизливающихся скважинах.
Кроме того, специалисты уже обследовали около 600 родников. В дальнейшем такую работу планируют поэтапно провести во всех регионах страны.
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