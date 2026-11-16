Более тысячи препаратов за девять месяцев: Минздрав ускорил регистрацию лекарств

Ожидание новых лекарств на рынке может сократиться с нескольких лет до нескольких недель. В Казахстане внедрили систему «единого окна», которая объединяет сразу несколько процедур регистрации препаратов. Теперь вместо прежних сроков, достигавших двух лет, оформление удостоверения может занимать до 15 рабочих дней.

Новый механизм Министерство здравоохранения внедрило в 2026 году. Он объединяет экспертизу, регистрацию и ценовое регулирование, позволяя проходить необходимые этапы в рамках одной комплексной услуги.

Ускоренная процедура предусмотрена для препаратов из стран с сильными регуляторными системами. По этому механизму уже зарегистрировано 16 лекарств и медицинских изделий.

В целом за девять месяцев 2026 года в Казахстане выдали 1 048 регистрационных удостоверений. Это больше, чем за весь предыдущий год.

По количеству зарегистрированных лекарственных препаратов республика также опережает ряд стран ЕАЭС и региона: показатели выше, чем в Армении, на 82%, в Беларуси — на 77%, в Кыргызстане — на 15,5%.

К регистрации лекарств подключают искусственный интеллект

Следующим инструментом ускорения станет искусственный интеллект. Его планируют использовать при анализе регистрационных досье, чтобы стандартизировать экспертизу и сократить время рассмотрения документов.

Но на этом цифровые преобразования не заканчиваются. Следующий этап — перевод в цифровой формат процедур включения препаратов в перечни Единого дистрибьютора и амбулаторного лекарственного обеспечения. Завершить эту работу намерены в первом полугодии 2027 года.

В конечном счете изменения должны сократить административные барьеры и ускорить появление современных препаратов в системе здравоохранения. Для пациентов это означает возможность быстрее получить доступ к необходимым лекарствам.