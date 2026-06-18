Болельщики и клуб проводили Дастана Сатпаева на Центральном стадионе Алматы

На Центральном стадионе Алматы состоялись проводы одного из самых перспективных казахстанских футболистов — Дастана Сатпаева. Мероприятие было организовано в честь завершения его выступлений за футбольный клуб Кайрат и предстоящего переезда в Англию.

Ранее молодой нападающий подписал контракт с Челси, став одним из немногих казахстанских игроков, получивших возможность продолжить карьеру в одном из ведущих клубов английского футбола.

Во время церемонии футболиста поблагодарили за вклад в успехи команды, а болельщики пожелали ему удачи на новом этапе карьеры. На стадионе собрались поклонники клуба, представители руководства и партнеры команды.

Несмотря на юный возраст, Сатпаев уже успел заявить о себе как об одном из самых талантливых игроков казахстанского футбола. Он привлек внимание скаутов благодаря результативной игре, высокой скорости, техническому мастерству и уверенным выступлениям как на клубном уровне, так и в составе юношеских сборных Казахстана.

Переход в «Челси» многие эксперты называют историческим событием для отечественного футбола. Ожидается, что выступления в одной из сильнейших футбольных систем Европы помогут молодому игроку выйти на новый уровень и стать примером для будущих поколений казахстанских спортсменов.

Проводы на Центральном стадионе стали символическим завершением важного этапа в карьере Дастана Сатпаева и началом его европейского футбольного пути.