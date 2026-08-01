ВС США опровергли заявления Ирана о закрытии Ормуза

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло очередное заявление властей Ирана о закрытии Ормузского пролива, заявив, что международный морской путь остается открытым для коммерческого судоходства.

Об этом говорится в заявлении CENTCOM в соцсети Х.

"Иранское правительство в очередной раз заявляет о закрытии Ормузского пролива. Это ложь", - подчеркнули в американском командовании.

В CENTCOM отметили, что Ормузский пролив остается открытым для транзита коммерческих судов, а Иран не контролирует этот международный водный маршрут.