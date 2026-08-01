ВС США опровергли заявления Ирана о закрытии Ормуза

По данным командования, за последние четыре месяца через Ормузский пролив прошли тысячи коммерческих судов.

1 Августа 2026, 00:12
АВТОР
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CENTCOM 1 Августа 2026, 00:12
1 Августа 2026, 00:12
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Фото: CENTCOM

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло очередное заявление властей Ирана о закрытии Ормузского пролива, заявив, что международный морской путь остается открытым для коммерческого судоходства.

Об этом говорится в заявлении CENTCOM в соцсети Х.

"Иранское правительство в очередной раз заявляет о закрытии Ормузского пролива. Это ложь", - подчеркнули в американском командовании.

В CENTCOM отметили, что Ормузский пролив остается открытым для транзита коммерческих судов, а Иран не контролирует этот международный водный маршрут.

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