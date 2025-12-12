Футбольные фанаты шокированы высокими ценами на билеты на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. По подсчётам международной ассоциации болельщиков Football Supporters Europe (FSE), за билет на матч финальной стадии поклонникам команд придется заплатить до 6900 долларов, что примерно в пять раз превышает стоимость финала ЧМ-2022 в Катаре — 604 доллара.

Особое возмущение вызвало то, что для членов национальных ассоциаций болельщиков билеты самой дешевой категории в фан-секторах почти не будут доступны, так как FIFA впервые передала их в свободную продажу с динамическим ценообразованием. FSE назвала это "предательством традиций чемпионата мира" и потребовала приостановить продажу билетов и пересмотреть цены.

Продажа билетов для членов национальных футбольных ассоциаций стартует в январе 2026 года, а сам чемпионат мира состоится с 14 июня по 19 июля. Болельщики выражают обеспокоенность, что такие высокие цены могут сделать посещение матчей недоступным для многих фанатов.