Коклюш остаётся одним из самых опасных инфекционных заболеваний детского возраста, несмотря на развитие современной медицины. Особенно тяжело болезнь протекает у детей первого года жизни, когда приступы кашля могут приводить к остановке дыхания и угрожать жизни. По словам специалистов, именно вакцинация — и в первую очередь применение бесклеточных вакцин — сегодня является наиболее эффективным способом защиты ребёнка от тяжёлых форм заболевания. Подробнее в материале BAQ.kz.

По словам профессора кафедры детских болезней Медицинского университета Астаны, аллерголога-иммунолога Романа Розенсона, коклюш относится к числу инфекций с крайне высокой заразительностью.

Профессор подчёркивает, что коклюш опасен не столько воспалением дыхательных путей, сколько действием токсинов возбудителя Bordetella pertussis, которые воздействуют на кашлевой центр головного мозга и формируют устойчивый патологический очаг возбуждения.

"Поражение слизистой — это лишь малая часть проблемы. Гораздо опаснее влияние токсинов на кашлевой центр головного мозга", — отмечает Розенсон.

По словам врача, именно этим объясняется характерный приступообразный кашель, который практически не поддаётся стандартной терапии. Кашель развивается сериями толчков с судорожным шумным вдохом между ними, а приступы нередко заканчиваются рвотой. Длительность заболевания достигает двух–трёх месяцев, что и стало причиной исторического названия коклюша — "болезнь стодневного кашля".

Наиболее тяжёлое течение коклюша наблюдается у детей первых месяцев жизни. Розенсон отмечает, что у младенцев между приступами кашля может возникать апноэ — остановка дыхания, представляющая прямую угрозу жизни и требующая немедленной медицинской помощи.

"У маленьких детей между сериями кашлевых толчков может наступить остановка дыхания — апноэ, вплоть до летального исхода", — подчёркивает врач.

Помимо нарушений дыхания, коклюш нередко осложняется пневмонией, ателектазами и пневмотораксом. В таких случаях, по словам профессора, ребёнок должен лечиться только в условиях стационара под постоянным наблюдением специалистов.

Несмотря на то что возбудитель коклюша был описан более века назад, эффективная профилактика заболевания стала возможной лишь во второй половине XX века. Массовая вакцинация позволила существенно снизить распространённость и тяжесть болезни, сделав её управляемой.

Сегодня вакцины против коклюша применяются исключительно в составе комбинированных препаратов. Долгое время основой профилактики оставалась цельноклеточная вакцина, обладающая высокой эффективностью, но вызывающая выраженные поствакцинальные реакции.

По словам Розенсона, именно развитие биотехнологий позволило перейти к новому этапу профилактики — созданию бесклеточных вакцин.

"Из состава были выделены только те компоненты, которые необходимы для формирования полноценного иммунного ответа, без лишней нагрузки на организм ребёнка", — поясняет профессор.

Он подчёркивает, что эффективность бесклеточных вакцин лишь незначительно уступает цельноклеточным, при этом их переносимость существенно выше. Ключевым условием надёжной защиты остаётся соблюдение полного курса вакцинации в первый год жизни и проведение ревакцинации в преддошкольном возрасте.

Отдельное внимание врач уделяет противопоказаниям. По его словам, для бесклеточных вакцин их перечень минимален и включает только тяжёлые первичные иммунодефициты, запущенные формы ВИЧ-инфекции и серьёзные нарушения свёртываемости крови. Большинство распространённых в социальных сетях страхов не имеют научного обоснования.

Говоря о рисках вакцинации, профессор подчёркивает, что они несоизмеримы с рисками самого заболевания.

"Реальный риск серьёзных осложнений после вакцинации — один случай на сотни тысяч, и он несравним с тем, к каким последствиям может привести коклюш", — отмечает Розенсон.

По словам врача, за годы практики он видел тяжёлые последствия отказа от прививок, включая инвалидизацию и летальные исходы. Именно поэтому он подчёркивает, что вакцинация является не только индивидуальной, но и общественной мерой защиты.