Болезни животных будут выявлять ближе к хозяйствам: в Казахстане расширяют сеть ветлабораторий
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В Казахстане за три года открыли четыре районные ветеринарные лаборатории. Последняя начала работу в Каркаралинском районе Карагандинской области и способна проводить до 800 тысяч исследований в год.
Для животноводов такие объекты означают, что анализы можно проводить ближе к месту содержания скота, быстрее выявлять инфекции и принимать меры до того, как заболевание успеет распространиться.
Новая лаборатория в Каркаралинском районе рассчитана на широкий спектр ветеринарных исследований. Там смогут проводить диагностику заболеваний животных, ветеринарно-санитарную экспертизу и проверять безопасность продукции животного происхождения.
Четыре лаборатории за три года
До Каркаралы новые районные лаборатории появились еще в трех регионах.
В 2024 году открылись Экибастузская лаборатория в Павлодарской области и Абайская в области Абай. В 2026 году начала работу Байганинская лаборатория в Актюбинской области.
С учетом Каркаралинского объекта число новых районных ветлабораторий, введенных за последние три года, достигло четырех.
Работа идет в рамках Комплексного плана развития ветеринарии. В регионах обновляют лабораторную базу, расширяют возможности диагностики и ветеринарного контроля.
Где появятся следующие
На этом расширение сети не заканчивается.
В 2026–2027 годах планируют открыть еще три районные ветеринарные лаборатории. Они появятся в Нарынколе Алматинской области, Катон-Карагае Восточно-Казахстанской области и Аксуате области Абай.
В Минсельхозе рассчитывают, что новые объекты сократят расстояние до лабораторной диагностики для хозяйств и позволят быстрее реагировать на случаи инфекционных заболеваний животных.
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