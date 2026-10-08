Болезни животных будут выявлять ближе к хозяйствам: в Казахстане расширяют сеть ветлабораторий

В Казахстане за три года открыли четыре районные ветеринарные лаборатории. Последняя начала работу в Каркаралинском районе Карагандинской области и способна проводить до 800 тысяч исследований в год.

Для животноводов такие объекты означают, что анализы можно проводить ближе к месту содержания скота, быстрее выявлять инфекции и принимать меры до того, как заболевание успеет распространиться.

Новая лаборатория в Каркаралинском районе рассчитана на широкий спектр ветеринарных исследований. Там смогут проводить диагностику заболеваний животных, ветеринарно-санитарную экспертизу и проверять безопасность продукции животного происхождения.

Четыре лаборатории за три года

До Каркаралы новые районные лаборатории появились еще в трех регионах.

В 2024 году открылись Экибастузская лаборатория в Павлодарской области и Абайская в области Абай. В 2026 году начала работу Байганинская лаборатория в Актюбинской области.

С учетом Каркаралинского объекта число новых районных ветлабораторий, введенных за последние три года, достигло четырех.

Работа идет в рамках Комплексного плана развития ветеринарии. В регионах обновляют лабораторную базу, расширяют возможности диагностики и ветеринарного контроля.

Где появятся следующие

На этом расширение сети не заканчивается.

В 2026–2027 годах планируют открыть еще три районные ветеринарные лаборатории. Они появятся в Нарынколе Алматинской области, Катон-Карагае Восточно-Казахстанской области и Аксуате области Абай.

В Минсельхозе рассчитывают, что новые объекты сократят расстояние до лабораторной диагностики для хозяйств и позволят быстрее реагировать на случаи инфекционных заболеваний животных.