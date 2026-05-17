Болгария впервые выиграла в конкурсе «Евровидение»

Победителем юбилейного, 70-го конкурса «Евровидение-2026», который прошёл в Вене, стала представительница Болгарии Дара с песней Bangaranga.

Певица стала безоговорочным лидером финала, получив наибольшее количество баллов как от национальных жюри, так и от телезрителей. Для Болгарии эта победа стала первой в истории конкурса.

В финале «Евровидения» выступили 25 участников. Дара оказалась единственной конкурсанткой, преодолевшей отметку в 200 баллов.

До объявления результатов главным фаворитом считался представитель Израиля Ноам Беттан, однако в итоге он уступил победу болгарской исполнительнице.

Третье место заняла румынская певица Александра Капитанеску с рок-композицией Choke Me. В пятёрку лучших также вошли австралийская исполнительница Дельта Гудрем с песней Eclipse и итальянский артист Саль Да Винчи, представивший композицию Per Sempre Si (Forever Yes).

Музыкальные критики отметили, что одним из главных факторов успеха победительницы стало яркое сценическое шоу. Выступление сочетало динамичную хореографию, энергичный ритм и запоминающийся припев.

На фоне конкурса в Вене также прошли акции протеста против участия Израиля. Кроме того, от участия в «Евровидении-2026» отказались Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения.

Eurovision Song Contest 2026 — юбилейный 70-й конкурс, проводящийся под эгидой Европейского вещательного союза с 1956 года.