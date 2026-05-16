В Астане незаконно строили многоквартирные жилые комплексы
Прокуратура района «Нұра» продолжает активную работу по выявлению и пресечению незаконного строительства объектов.
В ходе совместных надзорных мероприятий с Управлением архитектуры, ТОО «Астана Генплан» и Управлением государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) выявлены серьезные нарушения на столичных стройплощадках, передает BAQ.KZ.
Так, по улице Ш. Айтматова, вблизи участка 24/8, установлен объект строительства многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом. Проверкой установлено, что строительно-монтажные работы ведутся без положительного заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ.
Кроме того, на пересечении улиц Ш. Айтматова и Е164 выявлен объект строительства многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями, медицинским центром и паркингом. Строительство осуществляется без соответствующего права на земельный участок, проектно сметной документации, уведомления о начале строительномонтажных работ, а также без заключения экспертизы.
Особое внимание прокуратура уделяет застройщикам, которые уже получали уведомления о приостановлении работ, но проигнорировали требования закона. Работа по наведению порядка в сфере градостроительства находится на постоянном контроле.
Прокуратура столицы напоминает об ответственности за нарушение законодательства в сфере архитектуры и градостроительства и призывает застройщиков строго соблюдать установленные нормы и требования.
